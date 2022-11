Chord Gitar Pacar Dunia Akhirat - Rita Sugiarto: Buat Apa Banyak Cinta Tapi Semua Pendusta

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Pacar Dunia Akhirat yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut legendaris, Rita Sugiarto.

Lagu Pacar Dunia Akhirat pertama kali dirilis pada tahun 1990, silam.

Lagu ini termuat dalam album Rita Sugiarto yang bertajuk 20 Best Special Edition Rita Sugiarto.

Pacar Dunia Akhirat - Rita Sugiarto

intro : Fm …



Fm … C

hari ini … . saya umumkan …

F C#

pada bulan … pada bintang . .

C# . . . Bbm C

dapatkah kumiliki seorang kekasih … hihh . . ihh

Fm

dunia akhirat

int : Fm … .

Bb Fm . .

( * )

Fm

kalau ada cari satu untukku …

Fm

kalau bisa kabarkan kepadaku …

Fm … C

untuk pacarku dunia akhirat . .

Bb Fm C# C

tidak perlu kaya … asal dia setia

Bb Fm C# Fm

cinta dari muda … sampai tua sama - sama …

( * * )

Fm

kalau ada cari satu untukku . .

Fm

kalau bisa kabarkan segera …

music : Bb … . Fm . . ( 2x )

Fm … . .

[ reff : ]

G C Fm … .

buat apa banyak cinta . .

G C G Fm

buat apa banyak cinta . . tapi semua pendusta . .

Bbm Fm

manisnya hanya dibibir saja . .

int : G . . Fm … ( 2x )

G C Fm … .

yang gagah banyak ulahnya … .

G C

yang gagah banyak ulahnya

G Fm

yang tampan banyak tingkahnya

Bbm Fm

apalagi kalau sudah jaya

Bbm G#

. . ku tak butuh cinta kaya dunia

C

yang kucari kasih . .

Fm Bb . . Fm

dunia akhirat …



kembali ke : ( * ) . ( * * ) . music . reff



[ ending : ]

C

yang kucari kasih . .

Fm

dunia akhirat …

( 4x )

