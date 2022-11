Jadwal Acara TV Sabtu 26 November 2022: Gempita Piala Dunia Qatar 2022 di SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (26/11/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat Super Video, Lensa Olahraga, Bintang Samudera, Mere Brother Ki Dulhan, Unhuman.

Sedangkan di Indosiar ada IP Man, Once Upon A Time In China II, FIFA World Cup Qatar 2022, Best Kiss, Kisah Nyata Spesial.

Kemudian ada channel Kompas TV Bingkai Inspirasi, News Or Hoax, Bincang Kita, Food Story, Cooking Is Fun.

Selanjutnya bisa Anda saksikan Waspada, Assalamualaikum Nusantara, Ragam Perkara, Best World Boxing di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Pesta Bola Dunia 2022, Hotshot Special, Gempita Piala Dunia Qatar 2022.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 26 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Angry Birds tayang di ANTV (YouTube Angry Birds)

ANTV

01:00 - 02:00 WIB

Super Video

02:00 - 02:45 WIB

Gopi

02:45 - 04:00 WIB

Jodoh Wasiat Bapak

04:00 - 04:30 WIB

Lensa Olahraga

04:30 - 05:00 WIB

Merah Putih Peristiwa