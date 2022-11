Pernah Di-unfollow Denny Caknan, Happy Asmara: saat Itu Mas Denny Cemburu sama Aku

TRIBUNNEWS.COM - Happy Asmara mengaku Denny Caknan pernah cemburu hingga unfollow Instagram-nya saat masih berpacaran.

Setelah kembali putus dari Denny Caknan, Happy Asmara mengaku masih memulihkan hatinya.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo Sabtu (26/11/2022), Happy Asmara memberikan keterangan.

"Sekarang kamu sudah healing belum dari putusnya kamu sama Denny?" tanya Melaney Ricardo.

"Belum," jawab Happy Asmara.

"Berarti kamu masih recovery, trying to heal your heart?" tanya Melaney Ricardo lagi.

"Masih," sahut Happy Asmara sambil mengangguk.

Dalam kesempatan tersebut, Happy Asmara menceritakan momen Denny Caknan yang pernah meng-unfollow Instagram-nya.

"Kamu bener unfollow atau block Instagramnya dia?" tanya Melaney Ricardo penasaran.

Happy Asmara mengaku bahwa saat itu Denny Caknan merasa cemburu dengannya dan memarahinya.

Kemudian, Denny juga block Instagram Happy Asmara.

"Itu lama, itu pas bertengkar, itu Mas Denny dulu, itu udah tahun kemarin waktu bulan Desember."

"Saat itu Mas Denny cemburu sama aku terus dia tuh marah-marah."

"Terus aku di-block, karena aku bete," ungkap Happy.