Daftar Pemenang MMA 2022: IVE, Lim Young Woong hingga BTS

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemenang Melon Music Awards (MMA) 2022.

Melon Music Awards (MMA) 2022 telah mengumumkan daftar pemenang dari berbagai nominasi pada Sabtu (26/11/2022), kemarin.

Diketahui, salah satu platform musik di Korea yaitu Melon telah mengadakan Melon Music Awards (MMA) 2022 di Gocheok Sky Dome pada 26 November 2022.

Tahun ini, Melon Music Awards (MMA) merupakan pertama kali diadakan secara offline setelah 3 tahun.

Dalam Melon Music Awards (MMA) 2022, terdapat lebih dari 9 nominasi.

Mulai dari Artist of the Year and Top 10, Album of the Year hingga Netizen Popularity Award.

Dari 9 nominasi tersebut, IVE berhasil memenangkan Daesang (Hadiah Utama) pertama dalam karir mereka.

IVE meraih penghargaan Best Song of the Year untuk lagu "LOVE DIVE", dikutip dari Soompi.

Tidak hanya itu, IVE juga berhasil memenangkan 3 penghargaan lainnya yaitu Best Group (Female), New Artist of the Year, and Top 10 Artist.

Sementara itu, pada tahun ini, Lim Young Woong berhasil mendapatkan 2 Daesang.

Adapun 2 Daesang yang berhasil dimenangkan oleh Lim Young Woung di antaranya, Artist of the Year dan Album of the Year untuk album "IM HERO".

Selain 2 Daesang tersebut, Lom Young Woong juga memenangkan 3 penghargaan lainnya, mulai dari Best Solo Artist (Male), the Netizen Popularity Award, and Top 10 Artist.

Tidak kalah dari kedua pemenang di atas, boy grup BTS juga berhasil memenangkan Daesang terakhir yaitu kategori Record of the Year, untuk album "Proof".

BTS tidak hanya memenangkan Daesang, mereka juga berhasil memboyong 3 penghargaan lainnya, the KakaoBank Everyone’s Star Award, and Top 10 Artist.