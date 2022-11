Dihujat hingga Trending, Gita Savitri Dibela Suami setelah Klarifikasi, Paul Partohap: Serang Balik

TRIBUNNEWS.COM - Influencer Gita Savitri Devi atau Gitasav dihujat oleh warganet setelah beropini soal aksi tutup mulut Timnas Jerman di Piala Dunia 2022.

Aksi tutup mulut Timnas Jerman dinilai sebagai simbol protes terhadap larangan atribut LGBT di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Gitasav sempat memberikan opini melalui Instagram Story-nya, soal aksi Timnas Jerman kala itu.

Gita Savitri mengklaim Qatar seolah memanfaatkan budaya negaranya untuk membenarkan homophobia terhadap LGBT, seperti diberitakan Tribun Lombok.

Sempat membuat heboh dengan pernyataan itu, akhirnya Gitasav memberikan klarifikasi lewat video YouTube-nya.

Namun penjelasan Gitasav masih menjadi pro-kontra bagi warganet.

Tidak sedikit yang menghujat Gitasav dan menilai sosok selebgram tersebut antikritik.

Nama Gitasav pun sempat trending di Twitter hingga hari ini, Senin (28/11/2022).

Gitasav mendapatkan hujatan dari warganet, sang suami, Paul Partohap memberikan pembelaan.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, @partohaps, pelantun Thank You 4 Lovin' Me itu memberikan dukungan pada Gitasav.

"people cant handle da truth

lessssssgoooo mamaluv," tulisnya.

Pun ia sempat meminta istrinya tetap bertahan menyuarakan opininya.

Lantas di akhir, Paul Partohap sempat memberikan julukan kepada warganet.