Sosok Hyun Bin, Suami Son Ye Jin yang Baru Saja Dikaruniai Putra Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sosok Hyun Bin, suami Son Ye Jin.

Hyun Bin lahir di Seoul, Korea Selatan pada 25 September 1982.

Ayah Hyun Bin bernama Kim Won-hong.

Pemilik nama asli Kim Tae Pyoung tersebut memiliki seorang kakak laki-laki.

Dikutip dari Tribun Wiki, Hyun Bin pernah mengenyam pendidikan di Seoul National University dan Chung-Ang University.

Hyun Bin lulus dengan gelar teater pada 2004.

Perjalanan karier

Hyun Bin memulai debut akting pada drama KBS berjudul 'Bodyguard' tahun 2003.

Di tahun yang sama, Hyun Bin berperan dalam drama MBC berjudul 'Nonstop 4'.

Sosok Hyun Bin menjadi populer setelah dirinya mendapat peran utama dalam drama MBC berjusul 'Ireland'.

Pada 2005, ia berada akting dengan Kim Sun-A pada drama MBC berjudul My Name Is Kim Sam-soon.

Hyun Bin kemudian bermain drama 'A Millionaire's First Love'.

Pada 2008, ia menjadi pemeran utama pada film I Am Happy.

Film tersebut merupakan film penutup untuk Festival Film Intrnasional Pusan 2008.