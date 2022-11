Lirik dan Terjemahan Lagu Love Sux - Avril Lavigne

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Love Sux dari Avril Lavigne dalam artikel ini.

Album Love Sux dirilis Avril Lavigne pada Februari 2022 lalu.

Love Sux merupakan album ke-7 Avril Lavigne.

Dalam album Love Sux yang berisi 12 lagu.

Di album ini, Avril Lavigne berkolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Machine Gun Kelly, Blackbear dan Mark Hoppu Blink-182.

Baca juga: Chord Gitar My Happy Ending - Avril Lavigne: You Were Everything Everything That I Wanted

Lirik Lagu Love Sux - Avril Lavigne:

Are we having fun yet? Tell me, are we done yet?

Tired of being cautious, cuttin’ on my losses

You make me nauseous, yeah

Am I a regret yet? I thought you were my best bet

Was it worth what it costed? I am exhausted

You make me nauseous, yeah

You’re overrated

Nothing else left to say

You got me feeling jaded

(Ah, ah, ah)

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, I just wanna throw up

Na-na-na, no, I don’t wanna get up

Lying in my bed, thinking love sucks

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, gotta try to be tough

Na-na-na, now I’m all fucked up

Call it bad luck, why does love suck?

Do you think I’m stupid? I keep killing Cupid

Shot an arrow in my exes, this is my confession

Never learned my lesson, no

Your mouth is full of gossip

I’m offended that you’re toxic (Ew)

Your love is like a weapon, what is the obsession?

Time to learn my lesson (Woah)

You’re overrated

Nothing else left to say

You got me feeling jaded

(Ah, ah, ah)

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, I just wanna throw up

Na-na-na, no, I don’t wanna get up

Lying in my bed, thinking love sucks

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, gotta try to be tough

Na-na-na, now I’m all fucked up

Call it bad luck, why does love suck?

Let’s play a game of tick-tack-toe

I’ma go and make all my exes say “oh”

This is for the time that we dodged a bullet

I’m better off and, yeah, I know it

Let’s play a game of tick-tack-toe

I’ma go and make all my exes say “oh”

This is for the time that we dodged a bullet

I’m better off and, yeah, I know it

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, I just wanna throw up

Na-na-na, no, I don’t wanna get up

Lying in my bed, thinking love sucks

Na-na-na, not another breakup

When I think of you, gotta try to be tough

Na-na-na, now I’m all fucked up

Call it bad luck, why does love suck?

Do you think I’m stupid? I keep killing Cupid

(Why does love suck?)

Na-na-na, now I’m all fucked up

Call it bad luck, why does love suck?

-- TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA--

Apakah kita sudah bersenang-senang? Katakan padaku, apakah kita sudah selesai?

Lelah berhati-hati, potong kerugian saya

Kamu membuatku mual, ya

Apa aku sudah menyesal? Saya pikir Anda adalah taruhan terbaik saya

Apakah itu sepadan dengan biayanya? aku lelah

Kamu membuatku mual, ya

Anda berlebihan

Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan

Anda membuat saya merasa letih

(Ah, ah, ah)

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, aku hanya ingin muntah

Na-na-na, tidak, aku tidak ingin bangun

Berbaring di tempat tidurku, berpikir cinta itu menyebalkan

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, harus berusaha tegar

Na-na-na, sekarang aku kacau

Sebut saja nasib buruk, mengapa cinta itu menyebalkan?

Apakah Anda pikir saya bodoh? Aku terus membunuh Cupid

Menembak panah ke mantanku, ini pengakuanku

Tidak pernah belajar pelajaran saya, tidak

Mulutmu penuh dengan gosip

Saya tersinggung bahwa Anda beracun (Ew)

Cintamu seperti senjata, apa obsesinya?

Waktu untuk belajar pelajaran saya (Woah)

Anda berlebihan

Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan

Anda membuat saya merasa letih

(Ah, ah, ah)

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, aku hanya ingin muntah

Na-na-na, tidak, aku tidak ingin bangun

Berbaring di tempat tidurku, berpikir cinta itu menyebalkan

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, harus berusaha tegar

Na-na-na, sekarang aku kacau

Sebut saja nasib buruk, mengapa cinta itu menyebalkan?

Ayo mainkan permainan tick-tack-toe

Saya akan pergi dan membuat semua mantan saya berkata "oh"

Ini untuk saat kita menghindari peluru

Saya lebih baik dan, ya, saya tahu itu

Ayo mainkan permainan tick-tack-toe

Saya akan pergi dan membuat semua mantan saya berkata "oh"

Ini untuk saat kita menghindari peluru

Saya lebih baik dan, ya, saya tahu itu

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, aku hanya ingin muntah

Na-na-na, tidak, aku tidak ingin bangun

Berbaring di tempat tidurku, berpikir cinta itu menyebalkan

Na-na-na, bukan perpisahan lagi

Saat aku memikirkanmu, harus berusaha tegar

Na-na-na, sekarang aku kacau

Sebut saja nasib buruk, mengapa cinta itu menyebalkan?

Apakah Anda pikir saya bodoh? Aku terus membunuh Cupid

(Mengapa cinta itu menyebalkan?)

Na-na-na, sekarang aku kacau

Sebut saja nasib buruk, mengapa cinta itu menyebalkan?

Baca juga: Chord Dasar Wish You Were Here - Avril Lavigne, Kunci G: Damn Damn Damn What Id Do to Have You

(Tribunnews.com)