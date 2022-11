Musisi Asal Jepang Rei Brown Jadi Pembuka Konser Hari Kedua Keshi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat berdarah Vietnam, Keshi kembali menggelar pertunjukan hari kedua di Basket Hall Senayan, GBK bertajuk HELL/HEAVEN Tour, Selasa (19/11/2022)

Namun sebelum penampilan Keshi, penyanyi asal Jepang yang berbasis di NewYork, Rei Brown, menjadi penampil pembuka.

Saat naik ke atas panggung, Rei mendapat sambutan hangat dari para penonton. Ia memulai penampilannya sekitar pukul 19.30 WIB.

Rei tampil dengam rambut pendek merah dan baju lengan buntung berwarna cokelat dipadukan dengan celana cargo.

"Hallo Jakarta, apa kabar namaku Rei Brown aku dari Jepang aku tau kalian nungguin Keshi," kata Rei di atas panggung.

Beberapa lagu hits miliknya dibawakan seperti, Solar, Neptune, Could I Be Somebody.

Penampilannya pun sempat terganggu ketika Rei berulang kali kembali ke belakang panggung karena perangkat yang ia gunakan bermasalah.

"Maaf ada masalah di komputer, saya harus ke belakang dulu," ujar Rei.

Kemudian Rei melanjutkan penampilannya lewat lagu kolaborasinya bersama musisi George Kusunoki Miller, yang lebih dikenal dengan nama panggung Joji, Thinking Bout You.

"Ini lagu yang kutulis bersama dengan Joji," tutur Rei Brown.

Beberapa lagu juga dinyanyikan Rei sebagai konser pembuka Keshi seperti Picture Frame, EZ, Honest, Centauri dan ditutup dengan lagu Forever.

"Terimakasih banyak Jakarta," tutup Rei Brown.