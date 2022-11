7 Film Barat yang Tayang di Bioskop Bulan Desember 2022: Avatar, Shotgun Wedding dan Puss In Boots

Poster film barat yang tayang di bioskop bulan Desember - Inilah daftar film Barat yang tayang di bioskop pada bulan Desember 2022, ada film Avatar: The Way of Water, Operation Fortune dan Puss in Boots.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar film Barat yang tayang di bioskop pada bulan Desember 2022.

Beberapa judul film Barat yang akan tayang di bioskop bulan Desember nanti sangat ditunggu pecinta film.

Film yang akan tayang di antaranya film Avatar: The Way of Water, Operation Fortune: Ruse de Guerre, hingga Puss in Boots: The Last Wish.

Film yang akan tayang di antaranya film Avatar: The Way of Water, Operation Fortune: Ruse de Guerre, hingga Puss in Boots: The Last Wish.

Lantas apa saja film Barat yang akan tayang di bioskop pada Desember?

Simak daftar film Barat yang akan tayang di Bioksop, yang Tribunnews rangkum dari 21.cineplex.com.

Film Barat tayang di Bioskop pada Bulan Desember 2022

1. Avatar: The Way of Water

Film garapan sutradara James Cameron ini adalah kelanjutan dari cerita dari Film Avatar sebelumnya yang dirilis tahun 2009.

Pada film keduanya ini bercerita tentang Jake Sully dan Ney'tiri yang telah membentuk sebuah keluarga dan melakukan segalanya untuk tetap bersama.

Avatar: The Way of Water (2022) (Twitter @officialavatar)

Namun, mereka harus meninggalkan rumah dan menjelajahi wilayah Pandora.

Ketika ancaman kuno muncul kembali, Jake harus berperang melawan manusia.

Cerita film petualangan aksi ilmiah ini mungkin sudah lama dinantikan kembali oleh penggemarnya.

Rencanannya film produksi 20th Century Studios ini akan dirilis Desember nanti.