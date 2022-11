Lirik Lagu Paradigm - ATEEZ , Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Paradigm pada artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Break it up , interruption it up'.

Lagu Paradigm rilis pada 30 November 2022.

Lad radical ATEEZ telah melangsungkan comeback Jepangnya bertajuk THE WORLD EP.PARADIGM.

Pada mini medium Jeang ke-3 nya ini, terdiri dari 6 lagu dengan lagu utama berjudul Paradigm.

Lagu Birthday yang dinyanyikan oleh ATEEZ ini tengah trending 14 di YouTube Musik.

Baca juga: Lirik Lagu Bertahan Hati - Elma & Christie: Haruskah Aku Bertahan Hati Hadapi Ini

Lirik Lagu Paradigm - ATEEZ

Someone calls my name

Wake maine up

Oh caller revolution

Mabuta nary ura haritsuku Problems

So archer maine however you privation it

koko de zenbu ushinatta Smile

Break it up , interruption it up

Buchikowase zenbu

Hold maine choky , clasp maine tight

Tankyū suru kaitō

Shin sekai

Egaite

Tobikomu

Don’ t worry, no

Blow up the aged moon

I got a caller 1 full

Nobody , I do

Kurami nary hullo konran nary yoru

Nukedasu tame nomikomu

Ore o tomerarenai Nobody

Let maine accidental that 1 much time

Hirake yami nary Door

Whole caller Paradigm , full caller Paradigm

Kakiwakero meiro

Chokkan o shinjite ima hashu

Taifū nary maine o ake

Whole caller Paradigm , full caller Paradigm

Doko ni ite mo jiyū Now we consciousness it

Even devils telephone maine up , I don ’ t cheat

Whole caller Paradigm