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Lirik Lagu Paradigm - ATEEZ , Trending di YouTube Musik
Simak lirik Lagu Paradigm - ATEEZ yang rilis pada 30 November 2022 dalam album yang bertajuk THE WORLD EP.PARADIGM.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Paradigm pada artikel berikut ini.
Petikan liriknya yakni 'Break it up , interruption it up'.
Lagu Paradigm rilis pada 30 November 2022.
Lad radical ATEEZ telah melangsungkan comeback Jepangnya bertajuk THE WORLD EP.PARADIGM.
Pada mini medium Jeang ke-3 nya ini, terdiri dari 6 lagu dengan lagu utama berjudul Paradigm.
Lagu Birthday yang dinyanyikan oleh ATEEZ ini tengah trending 14 di YouTube Musik.
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Lirik Lagu Paradigm - ATEEZ
Someone calls my name
Wake maine up
Oh caller revolution
Mabuta nary ura haritsuku Problems
So archer maine however you privation it
koko de zenbu ushinatta Smile
Break it up , interruption it up
Buchikowase zenbu
Hold maine choky , clasp maine tight
Tankyū suru kaitō
Shin sekai
Egaite
Tobikomu
Don’ t worry, no
Blow up the aged moon
I got a caller 1 full
Nobody , I do
Kurami nary hullo konran nary yoru
Nukedasu tame nomikomu
Ore o tomerarenai Nobody
Let maine accidental that 1 much time
Hirake yami nary Door
Whole caller Paradigm , full caller Paradigm
Kakiwakero meiro
Chokkan o shinjite ima hashu
Taifū nary maine o ake
Whole caller Paradigm , full caller Paradigm
Doko ni ite mo jiyū Now we consciousness it
Even devils telephone maine up , I don ’ t cheat
Whole caller Paradigm