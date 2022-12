Daftar Pemain dan Sinopsis Film The Big 4 Segera Tayang di Netflix, Ada Abimana dan Putri Marino

Poster Film The Big 4 - Simak daftar pemain dan Sinopsis Film The Big 4 yang akan tayang di Netflix, film aksi komedi kriminal Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar pemain dan Sinopsis Film The Big 4 yang akan tayang di Netflix.

Film The Big 4 akan tayang serentak di Netflix mulai 15 Desember 2022.

The Big 4 adalah film aksi komedi kriminal Indonesia yang di sutradarai oleh Timo Tjahyanto.

Sutradara Timo dan Johanna Wattimena menjadi penulis naskah film The Big 4.

Karya Timo ini adalah film keduanya yang diproduksi Netflix setelah film The Night Comes For Us.

Cerita film The Big 4 mengkisahkan empat pensiunan pembunuh kembali beraksi ketika bertemu polisi yang ingin melacak keberadaan seorang pembunuh.

Keberadaannya sulit ditangkap, hingga mereka mengetahui ada hubungannya di masa lalu.

Tokoh The Big 4 dalam film ini diperankan oleh beberapa bintang kenamaan Indonesia

Adapun beberapa nama yang menjadi pemain di Film The Big 4, dikutip dari imdb.com adalah sebagai berikut.

Daftar pemain Film The Big 4

- Abimana Aryasatya sebagai Topan

- Putri Marino sebagai Dina

- Lutesha sebagai Alpha

- Arie Kriting sebagai Jenggo