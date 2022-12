Lirik Romanji Lagu Cheshire ITZY, Baru Rilis Sudah Diputar Hingga 33 Juta Kali di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Girl grup ITZY kembali menelurkan lagu baru bertajuk Cheshire.

Baru rilis 30 November 2022 lalu, lagu Cheshire ITZY sudah diputar hingga 33 juta kali di YouTube.

Lagu ini sekaligus menjadi lagu di album terbaru ITZY dengan tajuk yang sama.

Berikut lirik romanji lagu Cheshire ITZY.

Lalala lalala lalalalala

Lalala

Lalala lalalalala

Tto neoneun ask me

Museun saenggageul hago inneunji

Not my business nado nal molla

Nae maeum ttara playing

Jokin joeunde love or like

Sumeottagado natana yayaya

Matgo teullin ge eoditji

Cheshirecheoreom it's all right

Jakku mureobomyeon boring

Mweodeun nae mamdaero play a trick

Jeonghaejin dabeun eopseo

You want to know

Weonhandamyeon hinteul julge

Nameojin free hage nal

Ne maeumsoge

Pureonwa jweo lalalalala

Hey, why so serious?

Boineun geot geudaero nal mideobwa

Eoryeopge saenggak ma

Nothing's wrong, right?

Can you see me?

Hey, why so curious?

Meori malgo ne neukkimeul mideobwa

Shimgakhaejiji ma

Anything's right!

Lalalalala

Nae misoneun isanghaji

Geuraedo neoneun like me

Yeah feel so free

Nun gameum sarajiji

Misoneun namgyeodulge

Eodum soge banjjagin eyes

Nugungan nal jomyeong sama

Gireul chajanael jido I wanna go

Bwa bwa, bwa bwa, jal chajabwa

Follow ije daeum story

Yeojeonhi neoneun wondering

Geureon pyojeong Lalalalala