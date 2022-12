Chord Gitar Nike Ardilla - Ku Harus Memiliki, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Ku Harus Memiliki dari Nike Ardila.

Chord Ku Harus Memiliki dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Ku Harus Memiliki - Nike Ardilla

[Intro] Am F Dm E Am

Am F Dm E Am….

C G

..Tak terasa.. detik waktu

Dm F G Am

..mengiringi langkahku

C G

..tak terasa.. hasrat cinta

Dm F G Am

.. tlah menjerat anganku..

*)

Em Am

..Keraguan.. jadi belenggu

Em Am

..di setiap hasratku

Em Am Dm

..kepastian.. pasti tersisa

Am

aku harus memiliki

F G E/G#

segalanya darimu wooo..

[Reff]

Am

..Ku coba

F G F G

..menyentuh dinding rindumu...

Am

..ku coba

F G F G

..menyentuh rasa cintamu...

Am

..ku coba

F G

..menyentuh hatimu

E F

pelabuhan cintaku

C F E

walau badai menerjang..

[Musik] Dm Am G-Am-G-Am

Dm Am G-Am-G-Am

Dm Am G-Am-G-Am

F G Am….G-Am

*)

Em Am

..Keraguan.. jadi belenggu

Em Am

..di setiap hasratku

Em Am Dm

..kepastian.. pasti tersisa

Am

aku harus memiliki

F G E/G#

segalanya darimu wouoo..

[Reff]

Am

..Ku coba

F G F G

..menyentuh dinding rindumu...

Am

..ku coba

F G F G

..menyentuh rasa cintamu...

Am

..ku coba

F G

..menyentuh hatimu

E F G F G

pelabuhan cintaku hooo wo oo...

Am

..Ku coba

F G F G

..menyentuh dinding rindumu...

Am

..ku coba

F G F G

..menyentuh rasa cintamu huwoo...

Am

..ku coba

F G

..menyentuh hatimu

E F G F G

pelabuhan cintaku hoo oo o...

[Outro] C Am F G [4x]

Kucoba kucoba hoo..

C

(Tribunnews.com)