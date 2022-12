Pamer Baby Bump, Acha Septriasa Umumkan Hamil Anak Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari aktris Tanah Air, Acha Septriasa.

Acha Septriasa umumkan tengah mengandung anak kedua.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Acha Septriasa lewat sebuah postingan pada akun Instagram pribadinya @septriasaacha.

Acha Septriasa tampak mengunggah potret yang menunjukkan baby bump-nya.

Dalam foto itu juga tampak sang suami, Vicky Kharisma yang tengah memegang perut buncit Acha Septriasa.

Lalu, dalam tiga slide foto terakhir juga nampak putri sulungnya, Bridgia Kalina Kharisma.

Pada postingan tersebut, Acha Septriasa tuliskan caption ungkap syukur lewat sebuah kalimat manis.

"There is such a special sweetness in being able to participate in creation ..

Creating the name, raising life, and creating memories together..

Overwhelmed and grateful for this second chance of being Parents, Bridgia will soon be Big sister.

(Ada manisnya tersendiri bisa ikut mencipta..

Mengukir nama, membesarkan hidup, dan mencipta kenangan bersama..

Terharu dan bersyukur atas kesempatan kedua menjadi orangtua, Bridgia sebentar lagi akan menjadi kakak)" tulis Acha Septriasa.

Dari postingan itu juga, Acha Septriasa tuai ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan selebritis.

"Yeaaaaayyy congratulations," tulis Rossa.

"Congrats ka Acha!" tulis Amanda Rawles.

"Awwwww Brie mau punyaaa adeeee !!!!

Selamaaaat sayaaaangkuuu," tulis Marsha Timothy.

"Ahh congrats Acha..

Semoga sehat2 terus ya," tulis Carissa Puteri.

(Tribunnews.com/Izmi Ulirrosifa)