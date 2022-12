Dibintangi Salshabilla Adriani, Series 'Can You Hear Me?' Libatkan Penyandang Tuna Rungu

Cast dan Kru Produksi Series Can You Hear Me? Usai Jumpa Pers di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salshabilla Adriani beradu akting dengan Daffa Wardhana dalam series terbaru berjudul Can You Hear Me?.

Tak seperti kebanyakan series lainnya, dalam penggarapannya Can You Hear Me? melibatkan para tuna rungu.

Secara garis besar, Can Your Hear Me? mengangkat cerita perjuangan merintis startup.

Mutia yang diperankan Salshabilla berjuang merintis startup dengan aplikasi Biru.

Aplikasi Biru terinspirasi dari mendiang ayah Mutia, penyintas tunarungu yang menjadi korban bencana alam beberapa tahun lalu.

Menurut Salshabilla series ini tak hanya sekedar cerita perjuangan membangun startup, tapi emosional ikatan keluarganya menjadi hal yang menarik untuk disaksikan.

"Kali ini kita disajikan serial yang lengkap, ada anak muda, ada cinta, ada drama keluarga. Menurut saya banyak yang bisa dipetik dari drama series ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil," kata Salshabilla saat jumpa pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Dalam series ini, ayah Mutia diperankan langsung oleh penyandang tunarungu, Rama.

Rama juga berperan sebagai mentor dalam series ini, ia turut membimbing para pemain ketika beradegan bahasa isyarat di series ini.

"Saya terlibat mementori mereka belajar bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman menghargai bahasa tuli dan isyarat. Semuanya semangat dan antusias," ujar Rama.

Selain Rama, adapun beberapa penyandang tunarungu yang terlibat dalam series ini.

"Di sini kami melibatkan beberapa aktor tuli, seperti Pak Rama, dan beberapa teman aktor yang asli tuli. Semoga pesan dapat dan bisa disebarluaskan lagi," jelas Daffa Wardhana.

Dalam series ini, Mutia hidup bersama adik angkatnya yang bernama Syifa (Lea Ciarachel), anak tuli yang bertemu dengannya saat bencana.