Profil Toru Yamashita ONE OK ROCK, Hari Ini Genap 34 Tahun, Tertutup soal Kehidupan Pernikahannya

Toru Yamashita kini genap berusia 34 tahun pada 7 Desember 2022, gitaris ONE OK ROCK yang sangat tertutup soal kehidupan pernikahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Sosok gitaris band beraliran alternative rock asal Jepang, Toru Yamashita ONE OK ROCK menjadi musisi yang populer di kancah internasional.

Selain memiliki wajah yang tampan, Toru Yamashita banyak diidolakan karena keahliannya memainkan gitar.

Dia yang juga berperan sebagai leader ini berhasil membawa ONE OK ROCK menjadi band go international.

Band yang terbentuk pada 2005 ini mempunyai personel aktif Takahiro Moriuchi sebagai vokalis, Tomoya Kanki pada drum, dan Ryota Kohama sebagai bassist.

ONE OK ROCK masuk dalam label internasional Fueld by Ramen yang dipayungi Warner Music.

Bahkan pada tahun 2021, ONE OK ROCK telah melepaskan diri dari agensi lokal Jepang, yakni Amuse dan mendirikan perusahaan mandiri bernama 10969 Inc.

Hari ini, Rabu (7/12/2022) Toru Yamashita genap berusia 34 tahun, berikut profilnya.

Toru Yamashita, Takahiro Moriuchi, Tomoya Kanki, dan Ryota Kohama. (oneokrock.com)

Perjalanan karier

Toru Yamashita lahir di Osaka, Jepang pada 7 Desember 1988.

Sejak kecil Toru sudah bersahabat baik dengan sang bassist, Ryota.

Sebab, saat kecil mereka sudah memulai karier di dunia entertainment sebagai grup idol remaja.

Mereka tergabung dalam grup hip-hop bernama HEADS bersama Kohei dan Takuya sekitar tahun 1995.

Toru tampil sebagai rapper, sedangkan Ryota menjadi breakdancer.

HEADS akhirnya bubar pada tahun 2002.