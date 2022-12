Sinopsis The Curse of Rosalie, Lengkap dengan Daftar Pemain dan Trailernya

Potongan film The Curse of Rosalie - The Curse of Rosalie menceritakan tentang seorang anak yang membawa kutukan, film ini segera tayang di bioskop, simak daftar pemain dan trailernya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film The Curse of Rosalie, lengkap dengan daftar pemain dan trailernya.

Film The Curse of Rosalie merupakan film bergenre horor, drama fantasi.

Film ini diproduksi oleh Voltage Pictures, Screen Media.

The Curse of Rosalie digarap oleh sutradara Will Klipstine.

Film The Curse of Rosalie diproduseri oleh Steven Reed C., Will Klipstine, dan Amy Mills.

Cerita dari film The Curse of Rosalie memang dibuat seram agar para penonton merasakan ketegangan kejadian dalam film.

Sinopsis Film The Curse of Rosalie

Berdasarkan cuplikan trailernya, film ini menceritakan tentang sebuah kutukan yang terjadi di suatu kota.

Kutukan mengerikan itu terjadi ketika seorang anak dari keluarga Snyder pindah ke sebuah kota kuno tersebut.

Saat sang anak, Rosalie datang ke kota itu, banyak kejadian mengerikan di kota itu.

Sesaat ketika mereka datang, para tetangga satu per satu mati secara misterius.

Beberapa warga menganggap bahwa ini adalah kutukan.

Kutukan itu diduga datang dari keluarga tersebut terutama dari gadis kecil bernama Rosalie.

Keluarga Snyder pun mencoba mencari tahu dan meminta solusi kepada seorang peramal.