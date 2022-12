Lirik dan Terjemahan Lagu Nice Day - Pamungkas: Just Take Me Somewhere I Can Breathe Again

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan termahan lagu Nice Day dari Pamungkas.

Lagu Nice Day diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas.

Dirilis pada 15 Juli 2018, lagu Nice Day masuk dalam album kedua Pamungkas yang bertajuk 'Flying Solo'.

Lagu Nice Day ini memiliki makna tentang seseorang yang bangkit dari sakit hati di masa lalunya.

Ia secara perlahan membuka hatinya kembali untuk orang baru yang akan dijadikan kekasih.

Lirik dan terjemahan lagu Nice Day - Pamungkas

[VERSE]

Need a place to be

Membutuhkan sebuah ruang

I need a space to be myself again

Aku butuh ruang tuk jadi diri sendiriku lagi

I'm ready to go

Aku sudah siap tuk pergi

Just take me somewhere I can breathe again