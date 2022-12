Profil Jung Hae In, Pemeran Ha Dong Soo di Drama Korea Connect, Debut Akting di Tahun 2013

Jung Hae In (Kiri), Poster drama Korea Connect (kanan) - Berikut profil Jung Hae In, pemeran Ha Dong Soo di drama Korea Connect.

Jung Hae In merupakan aktor yang berasal dari Korea Selatan di bawah naungan FNC Entertainment.

Jung Hae In lahir di Seoul, Korea Selatan pada 1 April 1988.

Mengutip dari Tribunnewswiki.com, Jung Hae In memilik adik laki-laki.

Jung Hae In juga merupakan keturunan dari Jeong Yakyong.

Jeong Yakyong adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh selama periode Joseon.

Jung Hae In merupakan lulusan Departemen Hiburan Penyiaran di Universitas Pyeongtaek, dikutip dari Kprofiles.com.

Perjalanan Karier Jung Hae In

Jung Hae In mengawali kariernya berakting pada drama musikal di perguruan tinggi, dikutip dari gluwee.com.

Kesuksesannya berperan pada drama musikal tersebut membuatnya ingin mengejar karir di industri film.

Namun sebelum terjun ke industri film, Jung Hae In menyelesaikan wajib militernya terlebih dahulu.

Kemudian tekadnya semakin kuat hingga ia debut di dunia hiburan pada tahun 2013.

Saat itu, Jung Hae In berperan di serial drama Bride of The Century yang tayang di kanal TV Chosun.

Pada tahun 2014, Jung Hae In mulai tampil di berbagai serial TV dan film.