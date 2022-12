Afgan Bikin Heboh Panggung BTN Artikulasi Festival 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Afgan Syahreza sukses menggebrak panggung musik di ajang BTN Artikulasi Festival 2022 di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Afgan Syahreza dalam penampilannya kali ini, mengenakan setelan jaket berwarna hitam, melengkapi kesuksesannya membuat penonton yang hadir di acara tersebut histeris dengan lagu-lagu yang dibawakannya.

Sebelum digelarnya pertunjukkan tersebut, Ketua Penyelenggara Konser BTN Artikulasi Festival 2022, Meita Irianti menjelaskan konser yang dilakukan BTN bersama Akurat.co ini sebagai upaya mereka untuk menghibur para penderita tuna rungu dan sebagai bentuk dukungan kepada musisi untuk bangkit pasca pandemi Covid-19.

"Pada prinsipnya kami ingin memberi kaum Tuli hiburan dengan sensasi yang luar biasa. Karena saya sadari betul bahwa juru bahasa isyarat di atas panggung akan menjadi atraksi tambahan, baik itu bagi penonton yang bisa mendengar. Kita tahu, sebagian Tuli yang dikenal sebagai HoH (Hard of Hearing/kurang pendengaran) biasanya masih dapat menikmati musik, sehingga dengan adanya konser ini diharapkan akan memberikan hiburan bagi mereka juga," tuturnya.

Afgan Syahreza sukses menggebrak panggung musik di ajang BTN Artikulasi Festival 2022 di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Banyak musisi dan penyanyi yang dilibatkan dalam konser BTN Artikulasi Festival 2022 ini, seperti Yura Yunita, Tipe X, Diskoria, Kuburan Band, Fabio Asher, Aldiv hingga Tasha Bouslama yang membawakan lagu-lagu hitsnya.

Konser pada hari Sabtu tadi, berhasil menyedot lebih dari 3.500 penonton yang berasal dari semua kalangan termasuk dari para penderita tunarungu yang ikut bergembira dalam konser ini.

"BTN Artikulasi Festival 2022 ingin memberikan sensasi tersendiri kepada teman-teman tunarungu saat menghadiri sebuah pagelaran musik," tutur Meita Irianti.

Di tengah konser BTN Artikulasi Festival 2022 disuguhkan acara memberi penghargaan kepada para pekerja yang berhasil merealisasikan KPR yang diberikan oleh BTN diantaranya Best Developer Award BUMN KPR Non-Subsidi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPR Non-Subsidi Tertinggi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPR Syariah Tertinggi Tahun 2022, Green Development Developer KPR Subsidi serta Green Development Developer KPR Non-Subsidi. Selain itu, rangkaian acara juga dimeriahkan pameran produk-produk UMKM dari mitra Kementerian Perdagangan.