Jadwal Acara TV Selasa, 13 Desember 2022: PERSITA vs Rans Nusantara FC di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang hari ini, Selasa (13/12/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat Angry Birds, Vir: The Robot Boy Movie, Suami Pengganti, Take Me Home.

Sedangkan di Indosiar ada Kiss Pagi, Kisah Nyata Spesial, Pintu Berkah Siang, PERSITA vs Rans Nusantara FC - BRI Liga 1.

Kemudian ada channel Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Indonesia Update, Laporan Khusus.

Selanjutnya bisa Anda saksikan Inspirasi Pagi, Damai Indonesiaku, Nusantara Terkini di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Status Selebriti, Hot Shot, FTV Sore, Sports Programme.

Berikut jadwal acara TV Selasa, 13 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Angry Birds tayang di ANTV (YouTube Angry Birds)

ANTV

06:30 - 07:30

Angry Birds

07:30 - 08:30

Vir: The Robot Boy Movie

09:30 - 13:00

Gopi

13:00 - 14:30

Yehh Jadu

14:30 - 16:00

Ishq Mein Marjawan 2