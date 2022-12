8 Lagu RM BTS Masuk 15 Besar di Penjualan Lagu Digital Billboard per 17 Desember 2022

TRIBUNNEWS.COM - Album solo 'Indigo' RM BTS menduduki sejumlah peringkat Billboard, termasuk 15 besar Penjualan Lagu Digital Billboard periode mingguan 17 Desember 2022.

RM BTS berhasil mendapatkan entri solo tertinggi di Billboard melalui lagu-lagu di album 'Indigo'.

Lagu utama album 'Indigo', 'Wild Flower' memulai debut di peringkat ke-83 di Hot 100 Billboard.

'Wild Flower' berhasil bertahan di peringkat mingguan Billboard untuk lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat pada minggu ini.

Untuk kategori Penjualan Lagu Digital Billboard, 'Wild Flower' meraih posisi pertama.

'Wild Flower' juga berada di posisi pertama di daftar Penjualan Lagu Digital Dunia minggu ini.

Single utama ini berhasil memasuki Global Excl. Grafik AS di No. 20 dan Global 200 di No. 35.

Menurut Luminate, lagu 'Wild Flower' telah diunduh hingga 29.000 penjualan di AS dalam minggu pelacakan pertama (2-8 Desember 2022), dikutip dari Soompi.

Untuk kategori Penjualan Lagu Digital Billboard, beberapa lagu dari album Indigo menduduki peringkat sebagai berikut:

- Wild Flower di peringkat 1

- Still Life di peringkat 2

- Yun di peringkat 3

- Lonely di peringkat 4

- All Day di peringkat 5