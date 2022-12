Chord Gitar Nike Ardilla - Duri Terlindung, Dimainkan dari Kunci Am

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Duri Terlindung dari Nike Ardilla.

Chord Duri Terlindung dimainkan dari kunci Am.

Chord Gitar Duri Terlindung - Nike Ardilla

[Intro] Am Em F Am

Am Dm

mempunyai seorang teman sepertimu

G Am

seumpama duri menikam hati

F Dm

biar serupa hakikatnya berbeda

Am G

hilang kejujuran sering kau ucapkan

Am G

sewaktu dulu...

Am Dm

pemikiran kita yang sering bertentangan

G C

menjadikan hidup tak sehaluan

F Dm

jalan akhirnya adalah perpisahan

Am

yang akan dapat

G Am G Am G Am

memberi suatu kesan yang mendalam

[Reff]

G

di dalam ketiadaanku

C

hilanglah dosa menghindari

Dm

diri dan hatimu yang simpati

Am

dengan apa sudah kau lalui

G

sementara ada doa-doaku

C

aku bersama doa yang tak henti

Dm

agar sadar dari mimpi

E

yang tiada menjadi pasti...

[Musik] Am

Am-F G-F G-Am

G C Dm E

G-Am G-Am

[Reff]

G

di dalam ketiadaanku

C

hilanglah dosa menghindari

Dm

diri dan hatimu yang simpati

Am

dengan apa sudah kau lalui

G

sementara ada doa-doaku

C

aku bersama doa yang tak henti

Dm

agar sadar dari mimpi

E

yang tiada menjadi pasti...

G Am

aku menjadikan diri

Dm Am

satu kenangan paling hitam

F G

yang tak mungkin aku lupakan

Am G

walau dimana kau berada

F G

yang tak mungkin aku lupakan

Am

dimana kau berada

[ Outro] Am Em F G Am

