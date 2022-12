Park Eun Bin Akan Bintangi Drama 'Diva of the Deserted Island'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Park Eun Bin akan kembali membintangi sebuah drama Korea bergenre komedi romantis.

Dilansir dari Soompi, Rabu (14/12/2022), agensi mengabarkan bahwa Park Eun Bin akan mengambil peran utama dalam drama baru berjudul Diva of the Deserted Island.

"Ini adalah salah satu proyek yang (Park Eun Bin) sedang ulas," kata agensinya.

Diva of the Deserted Island akan menjadi komedi romantis mengikuti kisah seorang gadis yang hanyut ke pulau terpencil setelah kecelakaan dan ditemukan 15 tahun kemudian.

Nantinya kisah gadis tersebut difokuskan saat berada di tempat terisolasi dan bagaimana dia beradaptasi di sana.

Gadis tersebut nantinya akan dibintangi oleh Park Eun Bin.

Nama gadis tersebut adalah Mok Ha, wanita yang pernah bercita-cita menjadi seorang penyanyi namun hanyut ke pulau terpencil.

Sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja sama dalam drama While You Were Sleeping dan Start-Up akan kembali bersama untuk drama baru ini.

Di sisi lain, nama Park Eun Bin di awal tahun ini begitu populer di kalangan penikmat drama korea.

Pasalnya ia sukses atas penampilannya saat membintangi drama Extraordinary Attorney Woo yang tayang awal tahun ini.

Selain itu, ia juga terkenal karena aktingnya dalam drama lain, seperti Do You Like Brahms? dan Stove League.