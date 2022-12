Lirik dan Terjemahan Lagu Until I Found You - Stephen Sanchez: I Found You

Lirik dan terjemahan lagu Until I Found You - Stephen Sanchez.

TRIBUNNEWS.COM - Lirik dan terjemahan lagu Until I Found You - Stephen Sanchez.

Lagu Until I Found You ini diciptakan dan populerkan oleh Stephen Sanchez.

Lagu Until I Found You ini dirilis pada 5 Agustus 2022 melalui label Mercury Records.

Bergenre pop, lagu Until I Found You memiliki makna tentang seseorang yang sedang jatuh cinta hingga tergila-gila.

Seseorang itu pun hingga tak mau mencari kekasih lain atau jatuh cinta lagi.

Until I Found You - Stephen Sanchez:

Georgia, Wrap me up in all your...

Georgia, Bungkus aku dengan semua...

I want you, in my arms

Aku ingin kamu, dalam pelukanku

Oh, let me hold ya'

Oh, biarkan aku memelukmu

I'll never let you go again, like I did

Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi, seperti yang kulakukan