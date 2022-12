Trailer The Glory Rilis, Song Hye-kyo Rencanakan Aksi Balas Dendam Semasa Sekolah setelah 18 Tahun

The Glory bercerita tentang Dong-eun (Song Hye-kyo) yang ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan masa kecilnya.

TRIBUNNEWS.COM - Serial Korea terbaru The Glory dijadwalkan tayang pada 30 Desember 2022 di Netflix.

The Glory dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun.

The Glory bercerita tentang seorang perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan masa kecilnya.

Drama Korea ini ditulis oleh Kim Eun-sook yang dikenal melalui Guardian: The Lonely and Great God dan sutradara An Gil-ho (Stranger).

The Glory dikemas dalam delapan episode yang berfokus pada balas dendam, perundungan, trauma masa kecil, dan konfrontasi.

Dong-eun (Song Hye-kyo) menyimpan kenangan menyakitkan akibat perundungan dan kekerasan di sekolah.

Delapan belas tahun kemudian, Dong-eun merencanakan aksi balas dendamnya.

Dong-eun mulai menggiring para pelaku dan semua orang di sekitar mereka ke ambang kehancuran.

Sementara itu Yeo-jeong (Lee Do-hyun) merupakan korban sebuah tragedi.

Poster Drama Korea The Glory. (asianwiki.com)

Entah secara tak sengaja atau dilatari niat tertentu, Dong-eun dan Yeo-jung kemudian saling terkait dan merancang konspirasi untuk membalas dendam.

Video trailer The Glory yang dirilis kemarin, Kamis (15/12/2022) dibuka dengan adegan pernikahan Yeon-jin (Lim Ji-yeon).

Yeon-jin tersenyum bahagia saat ia menerima ucapan selamat dari para tamu.

Bersamaan dengan momen tersebut, narasi suara Dong-eun mulai menggema.

“Mulai sekarang, setiap hari adalah mimpi buruk yang mengerikan,” ucap Yeon-jin.