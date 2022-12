Mika Rafello - Oddie Sic Mynded Rilis Single “Lie! Steal! Murder!” Thrash Metal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mika Rafello sang metal wunder kid meluncurkan single terbaru berjudul "Lie! Steal! Murder!" yang kental dengan nuansa old school Thrash Metal. Lagu ini menyuarakan protes terhadap kejamnya kejahatan yang dilakukan oleh para politikus demi memuaskan nafsu ketamakan mereka. Mika menggaet Oddie (Sic Mynded, eks-Getah), untuk menulis lirik dan mengisi vokal utama di single cadas ini. "Lie! Steal! Murder!" sudah dapat didengarkan di semua layanan streaming musik dengan video klip akan diluncurkan di bulan Desember ini juga. //HO/XIS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mika Rafello sang metal wunder kid meluncurkan single terbaru berjudul "Lie! Steal! Murder!" yang kental dengan nuansa old school Thrash Metal.

Lagu ini menyuarakan protes terhadap kejamnya kejahatan yang dilakukan oleh para politikus demi memuaskan nafsu ketamakan mereka. Mika menggaet Oddie (Sic Mynded, eks-Getah), untuk menulis lirik dan mengisi vokal utama di single cadas ini.

"Lie! Steal! Murder!" sudah dapat didengarkan di semua layanan streaming musik dengan video klip akan diluncurkan di bulan Desember ini juga.

Mengenai proses pembuatan lagu ini, Mika menjelaskan “Proses pembuatan lagu-lagu saya mulai dengan bermain-main mencari riff yang asik dan enak bagi saya. Dari situ saya kembangkan menjadi struktur dasar lagu itu sendiri, " terangnya dalam obrolan dengan Tribunnews.com di bilangan Bintaro Jaya, Sabtu (17/12/2022).

Mika melanjutkan. "Kebetulan untuk single terbaru ini saya sedang banyak mendengarkan band-band Thrash Metal seperti Megadeth dan Metallica, karena kedua band ini memiliki banyak lagu dengan riff yang dahsyat, " puji Mika untuk kedua band panutannya ini.

"Walaupun saya tidak pernah menargetkan langsung untuk membuat sebuah lagu yang bernuansa old school Thrash Metal tapi sejalan dengan proses pembuatan yang mengalir begitu saja, ternyata hasilnya seperti ini, " tambahnya.

Setelah dikawinkan dengan lirik dan vocal lines yang dibuat ternyata semakin kental lagi nuansa Thrash Metal-nya.”

“Merupakan sebuah tawaran yang tidak mungkin saya tolak ketika Imran, ayah Mika,

menawarkan saya untuk membuat vocal lines, lirik dan bernyanyi di single Mika yang terbaru.

"Inspirasi untuk lirik dan vocal linesnya datang mengalir saja ketika pertama kali

mendengarkan demo lagu ini. Mulai dari intro hingga akhir langsung membawa ingatan saya ke era keemasan musik Thrash Metal di akhir akhir 80an hingga awal 90an. “Lie! Steal!

Murder!” bagi saya adalah kesempatan saya untuk mengenang masa-masa pertama kali saya serius bermain band di bangku SMA bersama band metal saya Painful Death. Mika is such an inspiring young musician!,” ujar Oddie mengenai single terbaru dari Mika ini.

Lirik lagu ini menyuarakan kegeraman dan keprihatinan terhadap segala bentuk kejahatan

oleh para politikus busuk yang menghalalkan segala cara, mulai dari berbohong, mencuri,

hingga membunuh.

Tidak perlu jauh-jauh mencari inspirasi untuk lirik ini ketika hamper setiap hari kita terpapar berbagai berita mengenai kasus-kasus yang melibatkan politikus korup.

Single “Lie! Steal! Murder!” ini merupakan single ketiga dari Mika setelah sebelumnya sukses meluncurkan “Ketika Aku di Ketika” bersama Roy Jeconiah (Jecovox, eks-Boomerang) dan “Temporal Sequence” bersama Ezra Simanjuntak (Zi Factor).