Musik Juga Bagian Dari Kesehariannya Henry Kurnia Adhi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Talenta baru tiada henti terus lahir di industri musik Indonesia, tiap saat bahkan tiap jam banyak sekali orang yang tak mau diam dalam hidupnya untuk terus berkarya.

Begitu juga dengan pria tampan yang satu ini, Henry Kurnia Adhi, yang biasa disapa Jhon LBF. Pria kelahiran Semarang 37 tahun silam ini menghabiskan masa mudanya di kota lumpia hingga akhirnya hijrah ke ibukota untuk mengadu nasib.

Seperti kebanyakan orang yang berhasil merantau untuk menaklukan ibukota John salah satunya. John adalah lelaki yang optimis dan pantang menyerah.

Dia sadar bahwa dia bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan, dengan kekuatan doa dan kerja kerasnya akhirnya Jhon sukses menjadi pengusaha dibidang jasa hingga membuka lapangan kerja dan terkenal baik kepada ratusan karyawannya.

Disela waktu luangnya Jhon aktif sebagai konten kreator, john menjadikan social media sebagai tempat menyalurkan ide-ide liarnya untuk membuat orang termotivasi terhadap pencapaiannya saat ini,

Tiktok salah satunya. Pada Oktober lalu John memposting video di akun tiktoknya saat dia Breafing karyawan di perusahaannya, saat itu Jhon meminta karyawannya jangan lama-lama kerja sama saya, kerja yang benar, ambil ilmunya 2 tahun sudah pintar silahkan keluar, bikin usaha sendiri.

Postingannya tersebut viral hingga di tonton 59 juta pasang mata dan di repost oleh 157ribu lebih akun dan memotivasi banyak orang terlihat dari coment para pengikutnya.

Ternyata musik juga bagian dari kesehariannya, sejak kecil, sekolah menengah di Semarang dan hingga saat ini musik mengiringi perjalanan hidupnya. Dari hobinya berkaraoke juga dapat mendatangkan rezeki, lebih mudah dan lentur saat berkomunikasi bersama rekan bisnis, maklum kan pengusaha muda.

Terbiasa berpikir kreatif membuat Jhon tak pernah berhenti berkarya. Ada saja ide-ide baru yang muncul dari pikirannya.

Seni bagi Jhon LBF mengalir deras dalam darahnya ini membuatnya tak mau diam. Hingga pada satu waktu Jhon bertemu produser musik dari pemilik label Musik Plus Plus saat berkunjung ke kantornya.

Bakat bernyanyi Jhon di lihat jeli oleh produser hingga dibuatkan lagu yang sesuai dengan karakter vocalnya dan lagu yang berlirik motivasi,“Jangan Ngatur Tuhan," Kuasai Dirimu, Tetaplah Percaya, Rencananya pasti Indah (Begitu Sepenggal lirik lagu terbaru Jhon LBF).

#JanganNgaturTuhan adalah judul single pertama Jhon LBF, Jangan Ngatur Tuhan sebuah tagline yang sering di ucapkan Jhon LBF di jangan Media sosial untuk memotivasi para pengikutnya yang mencapai 2,1juta di Tiktok & 244 ribu di Instagram.

Lagu ini bercerita tentang kesama rataan kita sebagai manusia yang pasti akan dapat menggapai cita-citanya jika mau berusaha dan bekerja keras, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta yang mempunyai Kehendak atas umatnya dalam penggarapan single berjudul “Jangan Ngatur Tuhan” Ciptaan Fenni Widianto, Rifan Mahdinata & Jeffrey Stefanus.

Penggarapan single ini sangat cepat, hanya 2 minggu ungkap Fenni Widianto selaku produser saat ditemui. Lagu ini sekali kentalnya nuansa pop rocknya dengan aransemen yang fresh, easy listening dan catchy ungkap Jeffrey Stefanus saat ditemui yang juga sebagai arranger yang telah banyak bekerjasama dengan beberapa penyanyi muda sebut saja diantaranya Nagita Slavina, Anneth, Aldi Maldini, Salshabilla Adriani, Aron Ashab.

Video musik Lagu “Jangan Ngatur Tuhan” yang berlatar belakang cerita perjuangan tiap orang yang punya semangat tinggi untuk tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup yang di produseri Rifan Mahdinata dan di garap apik oleh Zaki Muhtar sebagai DOP. Hasilnya bisa di tonton di Official Youtube channel Label “Musik Plus Plus”.

Bersyukur bisa menebar karya positif untuk musik Indonesia, dan bagi saya ini adalah salah satu ikhtiar saya untuk musik Indonesia pungkas Jhon LBF saat ditemui di Studio Musik Plus Plus.

Lagu ini menjadi langkah penting bagi Jhon LBF bisa ikut mewarnai musik Indonesia . Kami berharap karya ini dapat di apresiasi media dan pendengar tanah air. Selamat menikmati “Jangan Ngatur Tuhan” semoga menjadi kekuatan dan keberkahan untuk industri musik Indonesia.

Intagram : @jhonlbf

Tiktok : @jhon.lbf_official

Facebook Fanpage : Jhon LBF

Official Music Video “Jangan Ngatur Tuhan” :

All Digital Store : Jhon LBF

Label : Musik Plus Plus

Instagram : @MusikPlusPlus

Tiktok : @MusikPlusPlus

Email : musikplusplus@gmail.com