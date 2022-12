Diisukan Sudah Nikah Siri, Cita Citata Singgung Didi Mahardika sebagai Teman Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Cita Citata diisukan telah menikah siri dengan Didi Mahardika.

Hal ini diketahui melalui unggahan di Instagram @mahardhika_soekarno.

Dalam unggahan tersebut, terlihat seseorang yang memakai topeng serta baju serba hitam.

Foto tersebut menjadi sorotan lantaran seseorang yang perawakannya terlihat seperti laki-laki tersebut membawa dua buku nikah.

"May the Force be with you," tulis keterangan postingan.

Unggahan tersebut mendapat komentar manis dari Cita Citata.

"Sayang (emoji hati berwarna putih)," tulis Cita Citata dengan akun Instagram @cita_citata.

Tak hanya itu, beberapa rekan artis juga memberikan ucapan selamat untuk Didi Mahardika dan Cita Citata.

"Selamaaaatt!" tulis Instagram @marcellsiahaans.

"Congrats love bird," tulis Instagram @anggitheperez.

"Congratulations @mahardhika_soekarno @cita_citata

May Allah SWT bless your marriage and love till jannah. Aameen," tulis Instagram @emmawarokkaofficial.

Namun, baik Didi maupun Cita belum memberikan penjelasan secara detail mengenai unggahan tersebut.

Kekasih Cita Citata, yakni Didi Mahardika mengunggah dua buku nikah dan mendapat ucapan selamat dari rekan artis. (Tangkapan layar Instagram @mahardhika_soekarno)

Cita Citata singgung Didi Mahardika sebagai teman hidup