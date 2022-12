Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Jakarta Minggu, 18 November 2022

Poster Film Avatar 2: The Way of Water - Film Avatar 2: The Way of Water telah tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, (14/12/2022). Simak jadwal tayangnya di bioskop XXI Jakarta hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di bioskop XXI Jakarta pada hari ini, Minggu (18/12/2022).

Film Avatar 2: The Way of Water sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai Rabu, 14 Desember 2022.

Memiliki genre action, adventure, dan Science fiction, film Avatar 2: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron.

James Cameron juga merangkap menjadi penulis skrenario film Avatar 2: The Way of Water bersama Josh Friedman.

Sederet artis yang membintangi film ini di antaranya Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jemaine Clement, Stephen Lang, Edie Falco, dan Cliff Curtis.

Berdurasi selama 3 jam 12 menit, film Avatar 2: The Way of Water bercerita tentang Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di planet Pandora.

Saat ancaman kembali datang, Jake harus bekerja dengan Neytiri dan pasukan ras Na'vi untuk melindungi planet tempat mereka tinggal

Dikutip dari laman 21cineplex.com, berikut jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Jakarta pada Minggu, 18 Desember 2022:

- ARION XXI

12:15, 12:45, 15:55, 16:25, 19:35, 20:05

- ARTHA GADING XXI

12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 15:40, 16:10, 16:40, 16:55, 17:10, 19:20, 19:50, 20:20, 20:35, 20:50

- ATRIUM XXI

12:15, 12:45, 13:15, 15:55, 16:25, 16:55, 19:35, 20:05, 20:35