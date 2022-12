Profil Christine Hakim, Artis Kawakan yang Berperan Jadi Ilmuwan di Series The Last of Us HBO

Profil Christine Hakim, artis kawakan Indonesia yang berperan menjadi ilmuwan di series The Last of Us.

Nama Christine Hakim tengah menjadi perbincangan publik.

Christine Hakim diketahui main dalam series The Last of Us yang diproduksi oleh Sony Computer Entertainment dan tayang di HBO.

Dikutip dalam akun Twitter @naughtydoginfo pada Minggu (18/12/2022), Christine Hakim berperan sebagai ilmuwan dalam series The Last of Us.

Chriestine Hakim terlihat memegang sesuatu dalam cuplikan series The Last of Us.

Diduga Christine Hakim tengah meneliti jamur yang menjadi penyebab infeksi otak di dalam series tersebut.

Lantas, siapakah sosok Christine Hakim?

Profil Christine Hakim

Christine Hakim memiliki nama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim.

Christine Hakim dikenal sebagai pemeran film, produser sekaligus aktivis wanita.

Christine Hakim lahir pada 25 Desember 1956 di Kuala Tungkal.

Pada tahun 2000, Christine Hakim menikah dengan lelaki berkebangsaan asing bernama Jeroen Lezer.

Karier