Daftar Pemain Film Oppenheimer, Dibintangi Cillian Murphy, Tayang 21 Juli 2023 di Bioskop

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemain film Oppenheimer.

Diketahui, Universal Pictures telah merilis trailer perdana untuk film Oppenheimer.

Film Oppenheimer disutradari dan ditulis oleh Christopher Nolan.

Mengutip dari cbr.com, film Oppenheimer didasarkan pada buku pemenang Hadiah Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin.

Film Oppenheimer berkisah tentang fisikawan J Robert Oppenheimer yang mempelopori Proyek Manhattan dan berujung pada pengembangan bom atom pertama, dikutip dari complex.com.

Adapun jadwal tayang film Oppenheimer adalah 21 Juli 2023.

Film Oppenheimer dibintangi Cillian Murphy yang berperan sebagai fisikawan teoretis J Robert Oppenheimer.

J Robert Oppenheimer juga dikenal sebagai bapak bom atom.

Berikut Daftar Lengkap Pemain Film Oppenheimer:

- Cillian Murphy sebagai J Robert Oppenheimer

- Emily Blunt sebagai Kitty Oppenheimer

- Matt Damon sebagai Leslie Groves Jr.

- Robert Downey Jr. sebagai Lewis Strauss

- Florence Pugh sebagai Jean Tatlock