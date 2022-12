Lirik dan Terjemahan Lagu Dark Paradise - Lana Del Rey: Loving You Forever, Can't be Wrong

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Dark Paradise - Lana Del Rey.

Lagu Dark Paradise merupakan karya dari Lana Del Rey pada 27 Januri 2012.

Masuk dalam album bertajuk 'Born To Die', lagu Dark Paradise ini bergenre pop.

Lagu Dark Paradise ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya.

Namun, seseorang itu sulit untuk melupakan mantan kekasihnya tersebut.

Lirik dan terjemahan lagu Dark Paradise - Lana Del Rey

All my friends tell me I should move on

Semua temanku bilang kuharus melangkah

I'm lying in the ocean, singing your song

Kuberbaring di samudera, nyanyikan lagumu

Ah, that's how you sing it

Ah, begitulah kau menyanyikannya

Loving you forever, can't be wrong

Mencintaimu selalu, tak mungkin salah