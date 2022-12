Akhiri Kasus dengan Johnny Depp, Amber Heard Bayar 1 Juta Dolar pada Mantan Suaminya

TRIBUNNEWS.COM - Amber Heard dan Johnny Depp telah menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang diajukannya di Virginia.

Amber Heard membagikan kabar ini melalui akun Instagram-nya, Senin (19/12/2022).

"After a great deal of deliberation I have made a very difficult decision to settle the defamation case brought against me by my ex-husband in Virginia." tulis Amber Heard.

(Setelah banyak pertimbangan, saya telah membuat keputusan yang sangat sulit untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang diajukan terhadap saya oleh mantan suami saya di Virginia.)

Amber Heard diharuskan membayar 1 juta dolar kepada Johnny Depp untuk menyelesaikan kasus ini.

Jumlah tersebut merupakan pengurangan yang signifikan dari 8,35 juta dolar yang harus dia bayar setelah sidang enam minggu di Virginia awal tahun 2022 ini.

Uang ganti rugi dari Amber Heard akan disumbangkan

Pengacara Depp mengatakan dia akan menyumbangkan uang itu untuk amal, seperti di beritakan AP News.

“Kami senang untuk secara resmi menutup pintu pada bab yang menyakitkan ini untuk Tuan Depp, yang menjelaskan selama proses ini bahwa prioritasnya adalah mengungkap kebenaran," kata pengacara Depp, Benjamin Chew dan Camille Vazquez.

"Keputusan juri dengan suara bulat dan keputusan yang dihasilkan mendukung Mr. Depp melawan Ms. Heard tetap berlaku sepenuhnya.”

Sebelumnya, kedua belah pihak telah mengajukan banding dari berbagai aspek soal kasus pencemaran nama baik.

Kedua belah pihak berargumen kepada juri di Fairfax County Circuit Court dan saling menuduh telah dilecehkan selama pernikahan mereka selama dua tahun.

Johnny Depp, mantan suami Amber Heard. (Mens XP)

Perjalanan kasus Amber Heard dan Johnny Depp

Johnny Depp mengatakan dia difitnah oleh Amber Heard ketika Amber menulis artikel opini tahun 2018 di The Washington Post.