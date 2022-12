Alice in Borderland Season 2: Jadwal Tayang, Sinopsis, Jumlah Episode, hingga Daftar Pemain

Alice in Borderland season 2. Simak fakta-fakta seputar Alice in Borderland season 2, dari jadwal tayang, sinopsis hingga daftar pemain.

TRIBUNNEWS.COM - Serial Netflix Jepang Alice in Borderland season 2 kini sudah dapat disaksikan.

Penggemar harus menunggu dua tahun untuk mengetahui bagaimana kelanjutan petualangan Arisu, Usagi, dan teman-teman.

Diadaptasi dari manga Imawa no Kuni no Alice karya Hara Aso, Alice in Borderland berkisah tentang gamer pengangguran Arisu yang terjebak di dunia paralel yang mematikan.

Orang-orang yang terjebak di dunia itu, harus memainkan permainan untuk dapat bertahan hidup.

Setiap permainan ditentukan oleh satu kartu remi, yang menandakan tipe permainan dan tingkat kesulitan.

Mengutip Inverse, berikut semua hal yang perlu diketahui seputar Alice in Borderland season 2, dari tanggal rilis, plot atau sinopsis, pemain, hingga kelanjutan season ketiga.

Kapan Alice in Borderland season 2 tayang?

Seluruh episode Alice in Borderland season 2 tayang di Netflix pada Kamis, 22 Desember 2022.

Jam berapa Alice in Borderland season 2 tayang?

Netflix merilis film dan acara TV baru pada tengah malam Pasifik, yaitu pukul 3 dini hari atau jam 15.00 WIB.

Berapa banyak episode Alice in Borderland season 2?

Alice in Borderland season 2 memiliki 8 episode, sama seperti season pertamanya.

Tao Tsuchiya sebagai Usagi di Alice in Borderland Season 2. (Netflix)

Bagaimana plot Alice in Borderland season 2?

Alice in Borderland Season 2 melanjutkan cerita dari Season 1.