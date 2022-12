Yayasan Puteri Indonesia Kirim Laksmi Shari De Neefe Suardana di Ajang Miss Universe 2022

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/XIS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puteri Indonesia 2022, Laksmi Shari De Neefe Suardana akan membawa nama Indonesia di ajang kontes kecantikan bergengsi international Miss Universe 2022. Laksmi akan menampilkan busana karya designer tanah air seperti; busana Cocktail dari Maisonmet, Evening Gown dari Monica Ivena, busana kebaya karya dari Intan Avantie serta busana nasional (national costume), dengan tema The GLORy of Phinisi, terinspirasi dari semboyan Indonesia, Jalesveva Jayamahe, di Laut, Kita Menang, karya designer berbakat, Morphacio Body Art. Puteri Indonesia 2022, Laksmi Shari De Neefe Suardana akan berkompetisi di ajang Miss Universe 2022 yang diselenggarakan di New Orleans, Amerika Serikat pada 14 Januari 2023 dan akan bersaing dengan 72 finalis dari berbagai negara. Dan karantina Miss Universe 2022 akan berlangsung mulai dari tanggal 3 Januari 2023 sampai pada malam puncak Grand Final pada tanggal 14 Januari 2023. "Pada saat menghadirkan pelatih, ia berusaha mempraktikan apa yang sudah dipelajari dalam membawakan dirinya dalam kehidupan sehari hari. Kita berharap bisa mengaplikasikannya di ajang tersebut, menjadi versi terbaik Laksmi mewakili Indonesia," terang Ketua Dewan Penasehat Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, Rabu (21/12/2022) di konferensi pers Laksmi Goes to Miss Universe di Denpasar Room The Westin Hotel Jakarta. //FX ISMANTO.