Lirik Wonderful Christmastime - Paul McCartney: The Mood Is Right The Spirit’s Up

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Wonderful Christmastime yang dinyanyikan oleh Paul McCartney.

Lagu Wonderful Christmastime cocok dinyanyikan untuk menyambut Natal.

Selengkapnya, simak liri Wonderful Christmastime di bawah ini.

Wonderful Christmastime - Paul McCartney

[Verse 1]

The mood is right

The spirit’s up

We're here tonight

And that's enough

[Chorus]

Simply having a wonderful Christmastime

Simply having a wonderful Christmastime

[Verse 2]

The party's on

The feeling's here

That only comes

This time of year

[Chorus]

Simply having a wonderful Christmastime

Simply having a wonderful Christmastime

[Bridge]

The choir of children sing their song

Ding dong, ding dong, ding dong, ding

Ooh ooh ooh ooh ooh

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh

Doo doo doo doo doo doo doo