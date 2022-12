Ivan Gunawan Buka Pendaftaran Miss Mega Bintang 2023, Simak Persyaratannya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ivan Gunawan mengumumkan terkait rencana pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia 2023.

Miss Mega Bintang merupakan kontes kecantikan yang pemenang utamanya akan mewakili Indonesia keberbagai ajang modeling dunia.

Satu di antaranya adalah Miss Grand International kemarin.

Hal tersebut dikatakan Ivan Gunawan ketika menggelar acara Home Coming Celebration untuk menyambut kedatangan Andina Julie, sebagai 2nd Runner Up Miss Grand International 2022 ke Tanah Air.

Selain itu Igun biasa disapa turut menyambut 10 Top 10 Miss Grand International 2022

"Jadi lewat pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ini, saya ngga hanya memilih calon pemenang Miss Grand Indonesia 2023 saja. Selain Miss Grand Indonesia 2023 yang akan mewakili Indonesia dalam Miss Grand International 2023 nanti, saya juga akan memilih 5 pemenang lainnya yang akan dikirim ke kompetisi tingkat dunia lainya, seperti Miss Face of Humanity atau kontes kecantikan lainnya," kata Ivan Gunawa, Jumat (23/12/2022).

Igun meyakini lewat seleksi Miss Mega Bintang 2023 nantinya akan membawa dampak positif bagi perempuan Indonesia ke ajang internasional.

"Miss Mega Bintang Indonesia tentunya sangat mendukung woman empowerment dan juga mendukung wanita Indonesia yang mempunyai potensi untuk berprestasi tinggi membawa nama Indonesia ke tingkat dunia,” kata Ivan Gunawan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jadi tuan rumah perhelatan besar sekelas Miss Grand International yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Jawa Barat, pada 20, 22 dan 25 Oktober 2022, membuat pihak penyelenggara harus tampil all out. Apalagi melibatkan peserta dari dalam dan luar negeri, tentu membawa nama Indonesia di mata internasional. Alhasil, untuk mewujudkan itu desainer kondang dan Deo Riyanto bikin gebrakan. Mereka melakukan kerja nyata dengan menyediakan mikrofon khusus dengan harga fantastis yang dipesan khusus untuk acara tersebut. Bukan itu saja, Ivan Gunawan, Deo Riyanto dan Takaeda sengaja mempersiapkan mikrofon khusus bertabur full swarovski kepada Hardwell untuk para Queen International. //XIS/HO (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/IST/FX ISMANTO)

Kemudian, Ivan Gunawan selaku National Director Miss Grand Indonesia turut memberikan apresiasi kepada Andina lewat acara Home Coming Celebration yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Ivan Gunawan merasa senang dan bangga dengan pencapaian yang telah diraih anak didiknya itu.

"Pesta penyambutan ini saya persembahkan untuk Andina setelah dia berhasil menjalankan tugasnya sebagai 2nd Runner Up Miss Grand International 2022. Saya sangat bangga dengan pencapaian Andina. Selain untuk menyambut Andina, Home Coming Celebration ini kami adakan sekaligus sebagai apresiasi saya kepada seluruh sponsor yang memberikan supportnya kepada kami selama penyelenggaraan Miss Grand International 2022 kemarin," ucap Ivan Gunawan.

Lebih lanjut, Igun mengungkapkan selain penyambutan Top 10 Miss Grand International, ia mengungkapkan rasa syukur karena kurang lebih 3 tahun Yayasan Dunia Mega Bintang telah melahirkan wanita hebat Indonesia yang mampu berkompetisi di ajang dunia.

Baca juga: Ivan Gunawan Kasih Wadah Pelaku Fashion dan Industri Lewat Garis Poetih

Sebut saja Aurra Kharishma yang berhasil menjadi 3rd Runner Up Miss Grand International 2020, Nadia Tjoa sebagai Miss Of Humanity 2021, dan Andina Julie sebagai 2nd Runner Up Miss Grand International 2022.

"Saya sebagai national director Miss Grand Indonesia sekaligus sebagai Founder Yayasan Dunia Mega Bintang pasti sangat bangga dengan yayasan yang saya dirikan ini. Selama 3 tahun berdiri sudah 3 Crown berhasil kami raih," pungkas Ivan Gunawan.