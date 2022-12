Lagu Natal Baru Terbaik 2022: Single On The 25th, Groovy Xmas hingga Kid On Christmas

Ilustrasi lagu natal. Berikut 10 Lagu Natal terbaru dan terbaik 2022 termasuk Single On The 25th, Groovy Xmas, Kid On Christmas dan beberapa cover lagu Natal klasik dan populer.

TRIBUNNEWS.COM - Natal 2022 sudah di depan mata, memutar lantunan lagu Natal bisa menjadi cara untuk menambah keceriaan dan kebahagiaan.

Alih-alih memutar lagu Natal populer sepanjang masa seperti Silent Night tahun 1818 ataupun All I Want for Christmas Is You yang dirilis Mariah Carey pada 1994, memilih beberapa lagu Natal baru bisa menjadi alternatif.

Musisi terkenal mulai dari Lizzo hingga Phoebe Bridgers telah merilis lagu-lagu Natal di tahun 2022.

Beberapa dari mereka mengcover lagu-lagu Natal populer dengan mengaransemen ulang sesuai karakter masing-masing.

Ada juga yang merilis lagu Natal orisinal seperti Lauren Spencer Smith dan The Linda Lindas.

Dikutip dari billboard.com, berikut daftar artis dan lagu natal baru di tahun 2022.

1. Lizzo - Someday at Christmas

Lizzo mengcover lagu Natal populer dari Stevie Wonder 'Someday at Christmas'.

Lizzo merekamnya untuk kompilasi Amazon Music’s festive 2022.

"Saya memilih 'Someday at Christmas' bukan hanya karena itu klasik, tapi karena ini mengingatkan kita bahwa hampir 60 tahun kemudian, kita masih berjuang untuk perdamaian, kasih sayang, dan kesetaraan," katanya tentang covernya di sebuah penyataan.

Baca juga: 5 Film dan Serial Natal Tayang di Netflix Desember 2022, Ada The Boss Baby dan Delivery by Christmas

2. Camila Cabello - I’ll Be Home For Christmas

Camila Cabello merilis I'll Be Home For Christmas di semua platform pada tahun 2022.

Penyanyi kelahiran Kuba ini menyebut bahwa I’ll Be Home For Christmas merupakan lagu Natal favoritnya.

3. Backstreet Boys - A Very Backstreet Christmas