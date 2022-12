Belum Dapat Restu dari Ibunya, Indah Permatasari Joget Santai di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Artis Indah Permatasari belum mendapat restu dari ibunya hingga joget santai di TikTok.

Indah Permatasari kini sudah menikah dengan komika Arie Kriting.

Indah Permatasari dan Arie Kriting bahkan sudah dikarunia seorang anak dari pernikahannya.

Namun, hingga saat ini Indah Permatasari dan Arie Kriting belum mendapatkan restu dari ibunya, Nursyah.

Ibunda Indah Permatasari itu berkali-kali menangis di depan awak media karena merasa sakit hati dengan Indah Permatasari dan Arie Kriting.

Belum mendapat restu dari Nursyah tampaknya tak ingin diambil pusing oleh Indah Permatasari.

Dikutip dalam akun TikTok-nya @inpersa16 pada Kamis (22/12/2022), Indah Permatasari terlihat membuat konten soal restu orang tua.

Indah Permatasari tampil tanpa make up dengan mengenakan kaos oblong warna hijau.

Indah Permatasari terlihat berjoget santai dengan menggunakan lagu Anything You Want dari Reality Club.

Ia juga menuliskan caption dengan menggunakan huruf capital.

"UDAH MAU 2023 MASIH BELOM DIRESTUI," tulis Indah Permatasari.

Nursyah Sebut Arie Kriting Kejam

Selama ini, Nursyah masih terus menyalahkan Arie Kriting.

Diketahui, sejak awal Nursyah tak pernah merestui hubungan Indah Permatasari dengan Arie Kriting.