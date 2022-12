Drama Korea Reborn Rich Raih Rating Tertinggi di Episode Terakhir, Berikut Sinopsis Episode 16

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Reborn Rich berakhir dengan rating tertinggi.

Pada 25 Desember 2022, drama Korea Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki meraih peringkat pemirsa tertinggi dari keseluruhan penayangannya untuk seri terakhirnya.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir dari drama Korea Reborn Rich mencetak rating nasional rata-rata 26,9 persen, menandai rating terbaik untuk serial tersebut.

Di sisi lain, angka tersebut juga menandai rekor baru untuk peringkat pemirsa tertinggi kedua dari semua drama kabel dalam sejarah Korea.

Hal ini hanya dikalahkan oleh hit JTBC tahun 2020, 'The World of the Married' yang mencapai rating nasional rata-rata 28,4 persen, seperti dikutip dari soompi.

Diketahui, drama Korea Reborn Rich telah mencapai episode terakhir, yakni episode 16.

Episode 16 drama Korea Reborn Rich tayang pada Minggu (25/12/2022).

Sinopsis drama Korea Reborn Rich episode 16

Dikutip dari kdramastars, drama Korea Reborn Rich episode 16 menghadirkan plot twist tak terduga antara Yoon Hyun Woo dan Jin Do Joon.

Setelah chaebol generasi ketiga terjebak dalam kecelakaan mobil menjelang upacara pengumuman, episode 16 ini dimulai dengan Yoon Hyun Woo yang terbangun setelah percobaan pembunuhan yang gagal.

Rupanya, Jaksa Seo Min Young yang menyelamatkannya dari Soonyang setelah rencana pembunuhannya saat berada di Istanbul.

Yoon Hyun Woo terbangun di rumah sakit.

Di samping itu, Seo Min Young mengungkapkan kebenaran tentang ingatan terakhirnya sebagai karyawan Soonyang.

Seo Min Young menginginkan kesaksian Yoon Hyun Woo sebagai orang yang selamat dan saksi melawan konglomerat.