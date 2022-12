Kaleidoskop 2022, Deretan Drama Korea dengan Rating Tertinggi Selama 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea saat ini sudah menjadi satu di antara tontonan yang populer di masyarakat Indonesia.

Maka tak heran tontonan drakor dari aktor ternama atau idol k-pop sangat dinantikan sebagian masyarakat Indonesia.

Selama 2022 ini, banyak drakor dari berbagai genre yang laris manis.

Bahkan kebanyakan mereka meminta untuk dibuatkan season kedua.

Apa saja? Berikut Tribunnews merangkum drakor dengan rating tertinggi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia selama 2022:

1. All of Us Are Dead

Poster Drama All Of Us Are Dead. (Instagtam Netflix Korea/netflixkr)

Awal tahun ini, drama All of Us Are Dead mendominasi tontonan drakor saat itu.

Bahkan drama yang dibintangi Park Solomon ini mendapat rating tertinggi di Korea, dan beberapa kali trending di Twitter setiap tayangan episode terbaru muncul.

Berkat kepopulerannya ini, followers pemain All of Us Are Dead melejit pesat di instagram.

Seperti Cho Yi Hyun yang berperan sebagai Nam Ra, kini namanya sudah banyak dikenal di berbagai negara termasuk Indonesia, padahal sebelumnya tidak terlalu populer.

"Setelah 'All of Us Are Dead' dirilis, jumlah pengikut Instagram saya naik, dan itu masih meningkat pesat hingga sekarang," kata Cho Yi Hyun saat jumpa pers.

"Ada begitu banyak suka sekarang, dan jumlah komentar terus bertambah," lanjutnya.

Drama ini dianggap berhasil hingga membuat penasaran. Maka banyak tuntutan dari penonton untuk dibuatkn season kedua.