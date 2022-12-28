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Chord Gitar Gang Dolly - Niken Salindry dan Lala Atila, Lengkap dengan Lirik Lagunya
Inilah chord gitar lagu berjudul Gang Dolly, yang dinyanyikan oleh Niken Salindry dan Lala Atila, lengkap dengan lirik lagunya.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Gang Dolly, lengkap dengan lirik lagunya.
Gang Dolly dinyanyikan oleh Niken Salindry dan Lala Atila.
Video musik Gang Dolly yang dipopulerkan oleh Niken Salindry dan Lala Atila pertama kali dirilis pada 26 Desember 2022, lalu.
Baru 2 hari dirilis, videonya trending di YouTube Musik dan menduduki posisi ke-9.
Lirik lagu Gang Dolly ini diciptakan oleh Dalang Poer.
Hingga saat ini videonya telah disukai oleh 8 ribu penonton di YouTube.
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Chord Gitar Gang Dolly - Niken Salindry dan Lala Atila
Intro : C Am C Am
F Dm F G
C Am
kabeh pancen luputku
C Am
ninggalake sliramu
F Dm
Sumber: TribunSolo.com
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