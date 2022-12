Lirik dan Terjemahan Lagu Unstoppable Versi Sandaru Sathsara yang Viral di TikTok: I Put My Armor On

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Unstoppable dari Sia yang viral di TikTok setelah di-cover oleh Sandaru Sathsara.

Diketahui, Unstoppable dirilis Sia pada 2016 lalu.

Lagu Unstoppable - Sia viral di TikTok setelah di cover Sandaru Sathsara dari Sri Lanka.

Video Sandaru Sathsara menyanyikan lagu Unstoppable di akun YouTube-nya yang dirilis pada 9 September 2022 lalu, saat ini telah ditonton sebanyak 5,7 juta views.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Big Boy - SZA, Viral di TikTok: I Need Big Boy, Give Me A Big Boy

Lirik dan Terjemahan Lagu Unstoppable - Sandaru Sathsara (Sia Cover)

[Verse 1]

I'll smile, I know what it takes to fool this town

(Semua tersenyum, saya tahu apa yang diperlukan untuk membodohi kota ini)

I'll do it 'til the sun goes down and all through the night time

(Saya akan melakukannya sampai matahari terbenam dan sepanjang malam)

I'll tell you what you wanna hear

(saya akan memberi tahu Anda apa yang ingin Anda dengar)

Keep my sunglasses on while I shed a tear

(Tinggalkan kacamata hitamku saat aku meneteskan air mata)

It's never the right time

(Ini tidak pernah di waktu yang tepat)

[Pre-Chorus]

I put my armor on, show you how strong I am

(Saya mengenakan baju besi saya, menunjukkan betapa kuatnya saya)

I put my armor on, I'll show you that I am

(Saya mengenakan baju besi saya, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya)