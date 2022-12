Curi Perhatian YouTuber hingga Content Creator, Konser Aurora Kini dikemas Virtual

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di era disrupsi digital seperti saat ini, para Influencer hingga YouTuber banyak yang turut mengambil peranan dalam berbagai aktivitas virtual menarik.

Sejumlah YouTuber terkenal Indonesia seperti Jerome Polin, Jessica Jane, Alshad Ahmad dan Tiara Andini pun turut merasakan pengalaman menikmati karya musisi berprestasi asal Norwegia 'Aurora' di konser virtual Sky: Children of the Light.

CEO dan Creative Director dari thatgamecompany, Jenova Chen mengatakan, konser ini terbuka untuk semua di berbagai platform terkait.

"Sky senantiasa menjadi pengalaman bagi terhubungnya orang-orang orang-orang dan konser adalah wujud dari itu," kata Jenova, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).

Melalui konser dalam gelaran The Game Awards ini, pihaknya ingin menyatukan orang-orang untuk berbagi dalam petualangan indah sekaligus emosional yang belum pernah ada sebelumnya.

"Berkolaborasi bareng Aurora adalah langkah terbaik untuk mengajak pemain dalam petualangan ini berkat kemampuannya mencurahkan isi hati sembari mengajak berbagai jenis orang. Nilai Aurora juga selaras dengan Sky dan komunitas kami sehingga terasa cocok," jelas Jenova.

Konser ini berkomitmen melahirkan konser revolusioner yang menghubungkan lebih dari 4.000 pemain bersama di layar yang sama, demi menjelajahi musik emosional bersama.

Sebagai pertunjukan virtual perdana dari game ini, konser pun berupaya mendefinisikan ulang setiap makna melalui musik, cerita dan interaktivitas.

Musisi asal Polandia, Aurora mengaku ingin menciptakan sesuatu yang memiliki makna istimewa bagi banyak orang melalui konser ini.

"Ketika saya mengatakan ya untuk berkolaborasi di konser ini, saya merasa bilang ya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar spesial yang bermakna bagi banyak orang dan pada akhirnya menghubungkan banyak orang. Semuanya begitu indah dan merupakan suatu kehormatan untuk merayakannya bareng thatgamecompany," kata Aurora.

Selama berlangsungnya konser, para penggemar bisa menikmati penampilan Aurora selama 45 menit, membawakan lagu-lagu hits seperti 'Exhale, Inhale', 'Runaway', 'All is Soft', 'Warrior' hingga 'The Seed'.

Setelah tayang perdana, konser pun akan berlanjut tiap empat jam sejak 9 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.

"Jenova dan tim menghadirkan kembali konser virtual dengan ribuan penonton berkumpul di satu ruangan," cuit Kreator The Game Awards, Geoff Keighley dalam akun Twitternya.