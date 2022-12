Raditya Dika Benarkan Akun YouTube-nya Kena Hack: Abaikan Apa yang Ada di Channel Gua

TRIBUNNEWS.COM - Kabar kurang menyenangkan datang dari komika sekaligus YouTuber Raditya Dika.

Akun YouTube Raditya Dika kena hack, Rabu (28/12/2022).

Mendadak akun YouTube Raditya Dika berubah menjadi @teslaceo_23.

Informasi hilangnya akun Raditya Dika pertama kali diunggah oleh salah seorang warganet di manfess Twitter @tanyakanrl.

"Akun youtube bang raditya dika kenapa jadi gini," tulis seorang warganet.

Video dalam akun dengan 9,9 juta subscriber itu raib seketika.

Hanya tersisa satu video yang disiarkan secara langsung dengan wajah Elon Musk dengan judul 'Elon Musk: I'm resigning as CEO of Twitter | What will happen to Bitcoin'.

Hal tersebut membuat muncul dugaan jika akun YouTube Raditya Dika diretas oleh pihak CEO SpaceX tersebut.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang meretas akun tersebut.

Bahkan saat ditelusuri Tribunnews, akun YouTube @teslaceo_23 juga sudah tidak dapat ditemukan, Kamis (29/12/2022)

Bersamaan dengan kabar tersebut, suami Anissa Azizah itu langsung buka suara.

Melalui Instagram Story akun pribadinya @raditya_dika, Raditya Dika membenarkan kabar tersebut.

Dikatakan Radit, saat ini timnya sedang dalam proses memulihkan akun YouTube yang diretas.

"Temen-temen, tampaknya giliran YouTube gua yang kena bajak, kena hack."