Daftar Lengkap Pemenang MBC Drama Awards 2022: Lee Jong Suk dan Yoona SNSD Raih Best Couple

TRIBUNNEWS.COM - MBC Drama Awards 2022 diselenggarakan, Jumat (30/12/2022) kemarin.

Daesang (Grand Prize) dibawa pulang oleh Lee Jong Suk.

Penghargaan ini menandai kali kedua Jong Suk menerima Grand Prize setelah serial W pada 2016 lalu.

Selain membawa pulang Daesang, Lee Jong Suk juga meraih penghargaan untuk Best Couple bersama lawan mainnya, Lim Yoona SNSD.

Jong Suk dan Yoona memerankan pasangan suami-istri dalam serial drama Big Mouth.

Selengkapnya, simak daftar lengkap pemenang MBC Drama Awards 2022 yang dilansir Tribunnews.com dari Soompi berikut ini:

Baca juga: Pidato Lee Jong Suk saat Raih Daesang di MBC Drama Awards 2022 Diduga untuk IU

Daesang (Grand Prize): Lee Jong Suk (Big Mouth)

Drama of the Year: Big Mouth

Top Excellence Award (Miniseries):

1. Yook Sungjae (The Golden Spoon)

2. YoonA (Big Mouth)

Top Excellence Award (Short-Form or Daily Drama):

1. Park Ho San (Boar Hunt),

2. Lee Seung Yeon (The Secret House)

Best Character: Choi Won Young (The Golden Spoon)

Best Couple: Lee Jong Suk and Yoona (Big Mouth)

Lifetime Achievement Award: Hwang Geum Bong (editing director)

Excellence Award (Miniseries):

1. Kim Young Dae (The Forbidden Marriage)

2. Hyeri (May I Help You?)

3. Park Ju Hyun (The Forbidden Marriage)

Excellence Award (Short-Form or Daily Drama):

1. Seo Ha Joon (The Secret House),

2. Sooyoung (Fanletter, Please)

Baca juga: Daftar Pemenang KBS Entertainment Awards 2022, Ada Shin Dong Yup hingga Minhyuk BTOB

Lee Jong Suk saat Terima Daesang di MBC Drama Awards 2022 (Soompi)

Best Supporting Actor:

1. Lee Chang Hoon (Tracer)

2. Ye Soo Jung (Boar Hunt)

Best New Actor:

1. Lee Jong Won (The Golden Spoon)

2. Yeonwoo (The Golden Spoon)

3. Kim Min Ju (The Forbidden Marriage)

Selamat untuk para pemenang.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)