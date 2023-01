Profil Jeremy Renner, Aktor Marvel Ini Sempat Kritis Setelah Alami Kecelakaan

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil lengkap Jeremy Renner, aktor tampan pemeran film Marvel.

Jeremy Renner saat ini sedang terluka parah, karena ia sempat mengalami kecelakaan.

Ia mengalami kecelakaan ketika membajak salju pada akhir pekan lalu.

Dikutip dari theguardian.com, namun saat ini kondisi Jeremy Renner sedang kritis tapi stabil.

Kabarnya, kini ia telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan terbaik.

Aktor berusia 51 tahun ini dikenal sebagai sosok pemeran di film Marvel.

Profil Jeremy Renner

Jeremy Renner memiliki nama lengkap Jeremy Lee Renner.

Ia merupakan pria kelahiran Modesto, California.

Aktor senior ini lahir pada 7 Januari 1971.

Jeremy adalah anak dari pasangan Lee Renner dan Valerie Cearley.

Mengutip dari thefamouspeople.com, Jeremy memiliki enam saudara kandung.

Aktor asal Amerika ini mulai terkenal sejak bermain film berjudul 'Dahmer' dan 'Neo Ned'.

Tak hanya itu, nama Jeremy semakin melambung di dunia perfilman sejak ia turut beradu akting di film '28 Weeks Later', 'SWAT', 'The Town' hingga 'The Hurt Locker'.