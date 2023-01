Tasya Kamila Melahirkan Anak Kedua, Belajar Berjalan hingga Belum Bertemu Anak Paca-Operasi

TRIBUNNEWS.COM – Tasya Kamila melahirkan anak kedua, curhat belum bertemu dengan anaknya hingga mencoba belajar berjalan pasca-operasi.

Tasya Kamila membagikan kabar kelahiran buah cinta keduanya dengan Randi Bachtiar lewat postingan Instagram-nya @tasyakamila pada Minggu, (1/1/2023).

Tasya Kamila melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Shafanina Wardhana Bachtiar.

“Alhamdulillah, our baby girl is here. Shafanina Wardhana Bachtiar,” tulis Tasya Kamila.

Postingan Tasya Kamila itu mendapatkan sebanyak 1.538 komentar.

Berapa selebriti Tanah Air juga turut berkomentar dalam postingan Tasya Kamila.

“Welcome baby giirll. Speed recovery juga mama,” tulis Aktris Fitri Tropika @fitrop.

Aktris senior Marini Zumarnis juga turut memberikan ucapan dan doa kepada Tasya Kamila atas kelahiran anak keduanya.

“Alhamdulillah. Selamat yaa buat kalian semua. Semoga menjadi anak yg sholehah penyejuk hati dunia akherat," tulis Marini Zumarnis dalam Instagram @marinizumarnisreal.

Potret kelahiran anak kedua Tasya Kamila.

Belum Bertemu Bayinya Pasca-Operasi

Lewat unggahan Instagram Story-nya, Tasya Kamila mengatakan ia belum bertemu bayinya setelah 15 jam menjalani tindakan operasi caesar.

Tasya Kamila membagikan sebuah video Instagram Story yang memperlihatkan ia sedang mengenakan pakaian berwarna merah muda.

“15 hours post-up, masih belum ketemu baby samsek huhuw.”

“Yuk Smenagat yuk,” tulis Tasya Kamila.

Tasya Kamila ceritakan momen saat melahirkan anak kedua.

