Jaga Indra Bekti di RS, Aldilla Jelita Sepekan Tak Pulang, Ungkap Kerinduannya pada Anak

TRIBUNNEWS.COM - Aldilla Jelita sudah sepekan tak pulang ke rumah. Ia menemani sang suami Indra Bekti yang masih dirawat di RS Abdi Waluyo.

Saat ini yang menjadi fokusnya adalah kesembuhan Indra yang mengalami pendarahan otak.

Sementara kedua anak mereka dalam pengasuhan omanya.

Sebagai ibu, tentu saja Dilla, sapaan akrabnya, berusaha membesarkan hati anak-anaknya.

Ia janji akan pulang ke rumah setelah kondisi Indra membaik.

"Sudah seminggu bunda enggak pulang. untung ada omah, kalau ayah more better bunda bolak balik pulang yah. Miss you," tulis Aldilla, seperti dikutip di Insta Story.

Untuk kesembuhan Indra, Dilla melakukan apa saja. Mulai dari menggalang donasi hingga menjual tas hingga perhiasan miliknya untuk menutupi biaya perawatan sang suami.

Hal itu diketahui melalui media sosialnya mengunggah sepasang cincin yang disebut telah laku terjual untuk biaya pengobatan Indra Bekti.

"Makasih dermawan yang telah membeli perhiasanku yang tiada bernilai ini, tapi bernilai untuk suamiku," tulis Aldila di akun @dhila_bekti.

"Kita bisa sayang," imbuhnya.

Kemudian dalam tulisan lain di unggahan tersebut, Dila juga mengatakan bahwa terkadang apa yang dilihat orang hanya bagian luar saja.

"Yang kalian lihat diluar lebih terlihat, tapi yang didalam taklah tampak," tulis Dila.

Di unggahan lain, Dila juga memperlihatkan tas mewah yang dijualnya untuk menambah biaya pengobatan Indra Bekti.

"Thank you, kalian yang terbaek, demi suami tercinta, semangat sehat," tulis Dila.